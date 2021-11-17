Engels Hindistan'da dünya evine girdi; dostları Marx ve Lenin onu yalnız bırakmadı

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Marx, Lenin ve Ho Chi Minh, bu hafta sonu arkadaşları Engels'i Hindistan'daki düğününde yalnız bırakmadı. Ancak Kerala Komünist Partisi üyesinin düğününde hiç Alman, Rus veya Vietnamlı yoktu.

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Kerala'da son 60 yılın çoğunda Komünist Parti yönetimde kalmaya başladı. AFP'nin aktardığına göre bölgede çekiç ve orak gibi semboller hala yaygınken, insan sık sık 'Stalin' ve 'Troçki' isimli Hindistanlılarla da karşılaşabiliyor.

Mathrubhumi gazetesinin haberine göre damat Engels ve Lenin kardeş, Marx ve Ho Chi Minh ise yerel parti aktivistlerinin oğulları. Düğünde adını komünist liderlerden ve teorisyenlerden alan 4 kişinin de Komünist Parti'nin aktif üyeleri olduğu belirtildi.

Marx'ın düğün için Dubai'den Athirappilly'ye uçtuğu belirtildi.

Engels'in düğünde Mamata Banerjee ile evlendiği belirtildi. Banerjee'nin dedesi, 2011'de Batı Bengal'de yıllarca ayakta kalan komünist yönetime son vermişti.