Sosyalizm Hindistan'da dünya evine giriyor; Komünizm, Leninizm ve ufak Marksizm de düğünde olacak

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Bu hafta sonu Hindistan'ın güneyinde Sosyalizm dünya evine girecek. Sosyalizm'in büyük kardeşleri Komünizm ve Leninizm de yeminler edilirken kalabalık arasında olacak. Küçük Marksizm bile düğünü kaçırmayacak.

Bütün bu isimler Komünist ideolojinin hala çok popüler olduğu Tamil Nadu eyaletinin Komünist Partisi'nin bölge sekreteri A Mohan'ın ailesinden.

AFP'ye konuşan Mohan, "İlk oğlum Sovyetler Birliği çökerken doğdu. Her yerde komünizmin ölümü hakkında haberler okuyordu. Ancak komünizmin sonu insanlar yaşadığı sürece gelmeyecek. O yüzden ilk oğlumun adını Komünizm koydum" dedi.

Mohan daha sonra doğan oğullarına da Leninizm ve Sosyalizm adlarını verdi. Leninizm'in 5 aylık Marksizm adında da bir oğlu bulunuyor. Sosyalizm, bu pazar günü Mamta Banerjee ile evlenecek.

Düğün davetiyelerinin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında çekiç ve orak olduğu görülüyor.