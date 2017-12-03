Engelliler için kurulan pilates stüdyosu, eğitmen yetiştirecek

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), engelli bireylerin kolaylıkla pilates yapabileceği bir stüdyo açtı. Kendilerine özel kurulan aletli pilates merkezinde eğitim alarak yaşam kalitelerini yükseltecek engelli bireyler, eğitimler sonrası pilates eğitmeni olabilecek.

Engellilere özel kurulan aletli pilates stüdyosu, TOFD ve Pilates Akademi işbirliğiyle engellilerin hayatını kolaylaştırmak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak ve iş imkanı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Pilates stüdyosundaki spor ekipmanları da özel olarak dizayn edildi. Ekipmanlar, engellilerin daha rahat hareket edebilmeleri ve kimseye ihtiyaç duymadan spor yapabilmeleri için özel bir Türk firması tarafından patenti alınarak üretildi.

ENGELLİ ATLET PİLATES ANTRENÖRÜ OLACAK

Aletli pilates stüdyosunda eğitim alarak pilates eğitmeni olma yolunda ilerlediğini kaydeden Engelli Milli Atlet Tuğçe Akgün, serüvenini şöyle anlattı:

“Benim aslında ilk amacım pilates öğrenmekti. Şimdiyse eğitmen olabileceğim için çok mutluyum. Bu sayede başka insanların da hayatlarına dokunabileceğiz. Önceden bize uygun aletler olmadığı için pilates yapamıyorduk. Oysa bizim için pilatesin önemi çok büyük. Çünkü bizler belli bölgelerimizi kullanabiliyoruz. Mesela ben sadece üst bölgemi kullanabiliyorum. Bütün hareketlerimi de bu bölgemle yapmak zorunda olduğum için benim kaslarımın, duruşumun güçlü olması gerekiyor. Oturmaktan dolayı skolyoz gibi omurga bozuklukları yaşıyoruz. Engelliler için pilates demek spor demek, spor demek yaşam kalitesinin artması demek.”

“BU STÜDYOYU TÜM DÜNYAYA YAYACAĞIZ”

Aletli pilates stüdyosunun açılmasına öncülük eden Abdullah Andsoy, dünyaya yayılmasını hedefledikleri engellilere özel aletli pilates stüdyosunun hedeflerini anlattı. Projenin engelli insanların istihdam edilebilmesi için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Andsoy, engelli veya engelli olmayan insanlara ders verecek antrenörlerin bu stüdyolarda yetişeceğini belirtti. Stüdyonun önce Türkiye’ye daha sonra tüm dünyaya açılmasını istediklerini kaydeden Andsoy, “Burada da daha önceden spor yapmış ya da spor akademisi mezunu olan engelli arkadaşlarımızı eğitmen olarak yetiştiriyoruz” dedi.

\"HASTANE PSİKOLOJİSİNDEN UZAKLAŞACAKLAR\"

Engelliler için özel egzersiz modellerinin bulunduğunu ancak bu aletlerin fizik tedavi adı altında yapıldığı belirten Andsoy, şöyle devam etti:

“Fizik tedavinin ücretleri çok yüksek olduğu için herkes her zaman yararlanamıyor. Zaten fizik tedaviler hastane ortamında yapılıyor. Biz insanların hastane ortamı psikolojisinden uzaklaşmasını istiyoruz. Burası engellilerin için yapılmış bir spor stüdyosu. İnsanlar buraya gelecek; renkli toplarla, çemberlerle, threbantlarla ve kadillak aletleriyle spor yapabilecekler. Bunlar sadece engelliler için dizayn edilmiş aletler. Görme engelliler için ise yönlendirme tabelalı olanları var. Biz burada engelli vatandaşın hiç kimseye ihtiyacı olmadan, yönlendirme tabelalarında yazan talimatlara uyarak vücudunun hangi bölgesini çalıştırmak istiyorsa buna yönelik çalışabileceği programlardan yararlanmalarını istiyoruz.”

(FOTOĞRAFLI)