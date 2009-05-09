Engelliler bu hafta ‘biz de varız’ diyecek

Ülke nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan ancak toplum tarafından çok da fark edilmeyen engelliler, Engelliler Haftası kapsamında sorunlarını dile getirecek.



Devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri de özürlülere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, TCDD 100 engelli çalışanını, "engelli vagonu" ile tatile gönderecek. Devlet Demiryolları ve Kamuda Çalışan Engelliler Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen gezi kapsamında, çoğunluğu doğu ve güneydoğu illerinden gelen engelli demiryolcular, İskenderun Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde misafir edilecek.



Genelkurmay Başkanlığı da engelli vatandaşlar için temsili askerlik uygulaması yapacak. "Engelli vatandaşların kutsal askerlik hizmetini bir gün süreyle yerine getirebilmelerini sağlamak" amacıyla gerçekleştirilen uygulama, 14 Mayısta Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde yapılacak.



Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda, Prof. Dr. Hikmet Karagöz tarafından 166 din görevlisine, "İslam'ın engellilere bakışı ve tanıdığı kolaylıklar" konusunda bilgi verilecek.



Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da engelli vatandaşları makamında kabul ederek, sorunlarını dinleyecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesi de engelli vatandaşlar için konser, şiir dinletisi ve bowling turnuvası düzenleyecek. 12 Mayıs Salı günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde Grup Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Grubu, Rock Müzik Grubu konser verecek. 13 Mayıs Çarşamba günü, Görme ve Ortopedik Engelliler, Optimum Alışveriş Merkezi'nde bowling turnuvasında karşılaşacak.



Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütleri, konferans ve panellerle sorunlarını dile getirecek, düzenleyecekleri etkinliklerle toplumsal farkındalık yaratılmasını sağlayacak.



Toplumda bilinmiyor



Özürlüler İdaresi Başkanlığınca "toplumun özürlülere bakışı" konusunda yapılan kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 40'ının toplumda ne kadar özürlü yaşadığını bilmediğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 13,5'i ise bir milyondan az özürlünün olduğunu düşünüyor.



Özürlülerin en önemli sorununun hayatlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemelerin yokluğu sananların oranı yüzde 28 iken, devletin ve toplumun ilgisizliğinin özürlüler için bir sorun yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 15'te kalıyor.



Araştırmaya katılanların yarıya yakını, özürlülüğe akraba evliliğinin neden olduğunu düşünürken, katılımcıların sadece yüzde 12'si yeterli sağlık hizmeti alınmamasının da özürlülüğe neden olabileceğini ifade ediyor.

