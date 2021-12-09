Engelli taklidi yaparak akülü sandalye çaldı

Bursa'da, 4 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından engelli bir kişiye hediye edilen akülü sandalyeyi engelli taklidi yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.

Olay, 4 Aralık günü, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı. Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan kişinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda, hırsızın dikkat çekmemek için engelli gibi davranarak akülü sandalyeyle yolda ilerlediği fark edildi. Hırsızın yerinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda; ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. (İHA)