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Yaşam

Engelli merkezi destek bekliyor

Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı Başkanı Gülsen Keserman, şubat ayında kapatılan özel yatılı bakım merkezini, hayırseverlerin ve devletin desteğiyle yeniden

24 Ekim 2008 03:00

Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı Başkanı Gülsen Keserman, şubat ayında kapatılan özel yatılı bakım merkezini, hayırseverlerin ve devletin desteğiyle yeniden açmak istediklerini söyledi.

Emekli tarih öğretmeni Gülsen Keserman, zihinsel engelli iki çocuğunun bakımı sırasında, engelli çocuklar ve ailelerine yönelik merkez eksikliğinin ne anlama geldiğini bizzat yaşadığını söyledi. 1986 yılında kurulan vakf, maddî sıkıntılar sebebiyle 2008 yılı başında kapatıldı. Keserman, ‘’İleri tarihlerde hayırseverlerin veya devletin desteğini görebilirsek merkezimizi yeniden açmak istiyoruz’’ dedi.

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