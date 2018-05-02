Engelli gençlerden 'engelsiz' defile

İlknur SARGUT/Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)- MODA Tasarımı öğrencileri engelli gençlerle bir araya geldi. 3 hafta süren çalışmalar sonucunda deniz kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı birbirinden renkli kıyafetlere imza atan 80 engelli manken, podyumda büyük alkış aldı.

Engellilerin sosyal yaşam becerilerine katkı sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Engelsiz Tasarım Defilesi”nde engelliler ve Moda Tasarım bölümü öğrencileri birlikte podyuma çıktı. 3 ay süren çalışmanın ardından öğrencilerin Marine konseptinde (deniz kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı tasarımlar) hazırladığı tasarımları sunan engelli mankenler göz doldurdu. Programda açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle buradaki kardeşlerimizin birlikte hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ HEYECANLA ÇALIŞTILAR”

Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli, \"Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu çalışma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin olmazsa olmazı moda tasarım öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar. Sergilenecek olan tasarımlar onların ilk ürünleri. O yüzden çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

\"BERABER BİR HAYAL GERÇEKLEŞTİRDİLER\"

Moda Tasarımı bölümü öğrencileriyle engelli gençlerin tasarımları birlikte organize ettiklerini anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, \"Merkez olarak hem kendi bünyemizdeki engelli öğrencilere yönelik hem de sosyal anlamda dışarıdan hayata katılmak isteyen engelli öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Moda Tasarım bölümünden yaklaşık 100 öğrencimiz engelliler sarayının 100 öğrencisiyle birlikte bir kıyafet tasarladılar, 3 hafta boyunca bir araya geldiler provalar alındı. Beraber bir hayal gerçekleştirdiler. Tasarımlarını birlikte çalışarak organize ettiler\" ifadelerini kullandı.

DEFİLE SONUNDA KIYAFETLERİ HEDİYE ETTİLER

Birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Süreyya Kumru, \"Engelli öğrencilerimizin bugün tek başlarına sokağa çıkmaları söz konusu değilken artık sosyal hayata katılımlar ciddi anlamda arttı. Biz de gerek üniversitedeki öğrencilerimizle gerek engelli öğrencilerimizle birlikte çalışma yaparak onların da hayatta olduklarını onların da birbirleriyle var olduklarını ortaya koymak istedik\" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol ise defile sonunda öğrencilerin tasarladıkları kıyafetleri engelli öğrencilere hediye edeceklerini belirtti.

\"BU PROJE BİZİ ONURLANDIRDI\"

Proje için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Moda Tasarım bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Uysal, \"Bu bizi çok onurlandırdı, İnşallah devamı gelecek. Engellilerimizle tanıştığımızda onlara uygun bir şeyler yapmak için emek harcadık. Onların heyecanına ortak olmak bizi heyecanlandırdı\" dedi. Moda Tasarım 2. sınıf öğrencisi Cemre Köz ise projenin sonuçlarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

KAFKAS HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ GÖZ DOLDURDU

Konuşmalardan sonra Engelliler Sarayı Kafkas Halk Oyunları Ekibi, folklor gösterisi yaptı. Gösterinin ardından heyecanlı oldukları gözlenen üniversite öğrencileri ve engelliler müzik eşliğinde podyuma çıktı. Engelsiz Tasarım Defilesi’nde 80 öğrenciden her biri engelliye eşlik etti. Öğrencilerin ilk ürünü olan Marine Konsepti\'nin sunumunu yapan engelli mankenler göz kamaştırdı. Engellilerin giydiği kıyafetler arasında en çok dikkat çeken balık ağı ve korsan kostümü oldu. Engellilerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)