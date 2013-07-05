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Politika

Engelli Dönüşüm Yasası’nda son iki gün

CHP'li Gökmen Öğüt: Engellilerin kullanımına uygun hale dönüştürülecek araçlar için zor durumda olan esnafımıza maddi destek sağlamayı düşünüyor musunuz?

05 Temmuz 2013 19:58

Hülya Karabağlı/ Ankara

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve hayatlarını birçok alanda kolaylaştırmak için 1 Temmuz 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile ilgili süre 2 gün sonra doluyor.  Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz günü tamamının yürürlüğe girmesi gereken yasada bazı maddeler için 1 yıl erteleme yapılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e gelinen noktayı sordu:  

-Yasanın yürürlük tarihine kadar ilgili bakanlıklar ve engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyonlarca yeterli denetim ve araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadıysa ivedilikle ülke genelinde bedensel engelli vatandaşların ve okullarda bedensel engelli öğrencilerin sayılarına göre tüm araçlar yerine ihtiyaca göre belirli sayıda aracın üretilmesi için firmalara zorunluluk seçeneği düşünülmekte midir?

 - Her semtte ve her durakta kaldırım yüksekliklerinin farklı olduğu düşünüldüğünde araçların rampa yükseklikleri hangi standarda göre yapılacaktır? Uygulamanın hayata geçirilmesi için öncelikle kaldırım yüksekliklerinin belirlenmesi gerekmekte değil midir?

-Engellilerin kullanımına uygun hale dönüştürülecek araçlar için zor durumda olan esnafımıza maddi destek sağlamayı düşünüyor musunuz?

-İlgili kanunun kamu toplu taşıma araçlarını da kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda Belediye otobüslerinin ne kadarı engelli erişimine uygun hale getirilmiş midir?

 

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