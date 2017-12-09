Engelli çocuklar için binayı yenilediler

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde 72 yıl önce okul olarak inşa edilen daha sonra Rehberlik Araştırma Merkezi\'ne (RAM) tahsis edilen binanın içi, burayı hastaneye benzeterek girmek istemeyen engelli çocuklar için yenilendi. Atama bekleyen 31 yaşındaki resim öğretmeni Alim Koca tarafından yenilenen binadan şimdi çocuklar çıkmak istemiyor.

Erbaa\'da engellilere de hizmet veren RAM\'ın yöneticileri, kuruma gelen çocukların binanın içini hastaneye benzetmesi ve girmek istememesi nedeniyle iç tasarımı yenilemeye karar verdi. RAM yöneticileri 1945 yılında okul olarak inşa edilen daha sonra ise yan tarafa yeni bir okul yapılmasıyla RAM\'a tahsis edilen 72 yıllık tek katlı binanın iç tasarımı için araştırma yapmaya başladı. Ancak yenileme maliyetlerinin 100 bin lirayı bulması nedeniyle ilk etapta bu çalışma gerçekleşmedi. İlçede 7 yıldır atama bekleyen 19 Mayıs Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü mezunu Alim Koca, bu işi 4\'te 1 maliyete yapabileceğini söyleyince, teklifi kabul edildi. Çalışmaya başlayan Koca, bina içerisine yağlı boya tablolar, ikinci el malzemelerle hazırladığı çerçeveler koyup, dekoratif tavan ışıklandırmaları yaptı, oyun odası, toplantı odası ve sanat atölyesinin tasarımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ayda çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Yenileme çalışmaları henüz tamamlanmayan sanat atölyesinin de bitmesiyle atölyede engelli öğrencilere yönelik kurslar verileceği belirtildi.

\"KUM DA TAŞIDIK TABLO DA YAPTIK\"

Mezun olduktan sonra atamasının gerçekleşmediğini, bu nedenle dekor tasarım işleri yapmaya başladığını belirten Alim Koca, \"Üniversite bittikten sonra tabii atanma derdi içerisinde olduğumuz için ilk başlarda bir şey yapmadım. Sonrasında atama beklerken bir iş yapmak zorundaydım. Bu alanlarda yeteneğim olduğu için ufak tefek yapa yapa başladım. İşin genel tasarımı bana ait. Yeri geldi kum taşıdık, yeri geldi mobilyacımızla birlikte tavana yardım ettik. Tabloları yaparken bile arkadaşlarla birlikte bir şeyler yaptık. Onları da işin içerisine kattık. Burada çalışan arkadaşlar da bir şeyler yaptılar. Severek yaptık. Burayı bu hale getirdik\" dedi.

\"HASTANEYE BENZETİYORLARDI\"

Daha önce kuruma gelen engelli öğrencilerin binaya girmek istemediklerini belirten RAM Müdürü İbrahim Özsoy ise \"Kurumumuza gelen engelli öğrencilerimiz burayı bir hastaneye benzeterek ağlıyorlardı. İçeri girmek istemiyorlardı. Bunun üzerine biz de kurumumuzdaki resmi havayı değiştirmeye, çocukların hoşlanabileceği bir yer haline getirmeye karar verdik. Resim hocamız Alim hoca ile yola çıktık. Çok uygun maliyetlerle bu hale getirdik. Şimdi çocuklar buradan ayrılmak istemiyor\" diye konuştu.



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