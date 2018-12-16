Engelli bireylerden Şeb-i Arus'a özel dinleti

İSTANBUL (DHA)– İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana’nın 745’inci vuslat yıldönümüne özel anma programı düzenledi. Etkinlikte, Mevlana’nın evrensel mesajları engelli bireylerin müzik ve görsel sanat yorumlarıyla sahnelendi.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 745’inci vuslat yıldönümü dolayısıyla uluslararası anma töreni düzenlendi. Nesillerden nesillere sevgiyi, birlik ve beraberliği aşılayan ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM’den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana’nın \'Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları\', yetenekli engelli bireyler tarafından şiir ve ilahi dinletileri olarak özgün bir şekilde sahnelendi. Engelli bireyler, sahne aldığı bu programda vatandaşlardan büyük alkış topladı.

\"ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ 2019\'DA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Engellilere yönelik projeleri aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, “Yüzyıllardır ilmi ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa ışık olan büyük alimimiz Mevlana’yı anmak için bir araya geldik, gönüllerimizi birleştirdik. Özel eğitim gerektiren down sendromu, otizm, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı 0-14 yaş arası çocuklara erken tanı imkanı ile özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin tümünün bütün bir halde ve tek bir çatı altında sağlanacağı özel eğitim kampüsünü 2019 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz. Anadolu yakasında Kartal Engelliler Merkezimiz tamamlandı, birkaç hafta içinde hizmete açıyoruz. Avrupa yakasında da ise Fatih ilçemizde yeni bir engelliler merkezimizi de hizmete önümüzdeki 2019 yılında açmayı hedefliyoruz” dedi.