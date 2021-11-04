Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek. (AA)