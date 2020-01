'Engel'i annesiyle aşıp Google'dan burs kazandı: Hawking benim rol modelim değil

Doğumunda doktor hatası nedeniyle Serabral Palsy hastalığına yakalanıp yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Murat Can Çiçek, Google’dan özel burs kazandı. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden üstün başarı ile mezun olan Çiçek eylülde Kaliforniya Üniversitesi’ne doktora eğitimine gidecek. Murat Can Çiçek’in başarısında en büyük pay sahibi, oğluna okuma ve yazma öğretmiş olan annesi Nilgün Çiçek, 55 yaşından sonra ehliyet aldığını belirterek "4 yıldır üniversitenin yurdunda oğlumla birlikteyim. Google’dan burs kazanıp, University of California’ya (UCSC) giriş hakkı elde edince onu oralarda rahat ettirmek için ehliyet aldım. İngilizce de öğreniyorum" diye konuştu. Yapay zeka konusunda çalışmalar yapan Murat Can Çiçek, kendisini İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e benzetenler olduğunu belirterek "Onunla çok farklıyız. Ben doğuştan engelliyim, o sonradan engelli olmuş. Hawking benim rol modelim değil" dedi.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (14 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Engel'i annesiyle aşıp Google ve UCSC'ye uzandı, Özyeğin'den teklif aldı" başlıklı yazısı şöyle:

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fiba Holding’in patronu Hüsnü Özyeğin, geçen hafta üniversitedeki ekibine fikrini açtı:

- Benim “Yılın Annesi” adayım Nilgün Çiçek. Oğlu cerabrel palsy (beyin felci) hastası Murat Can Çiçek, üniversitemizde Bilgisayar Mühendisliği’ne tam burslu girip, mezuniyet noktasına geldi. Murat Can, Google’dan burs kazanan ilk engelli oldu. Şimdi California’ya gidecekler. Yanında hep Nilgün Hanım var.

Ardından önerisini ortaya koydu:



- Murat Can Çiçek ve annesiyle ilgili kısa film hazırlayalım. Tüm engellilere, onların ailelerine örnek olur.



Murat Can Çiçek’in 3 yıldır çalışma ve eğitimlerine katıldığı Young Guru Academy’nin (YGA) kurucusu Sinan Yaman ve ekibi, Özyeğin Üniversitesi ekibi el ele verdi, kısa film ortaya çıktı.



Filmi üniversitede Hüsnü Özyeğin, Sinan Yaman, YGA Başkan Yardımcısı Gökhan Meriçliler, Nilgün Çiçek ve Murat Can’ın da olduğu bir grupla birlikte izledim. Öyküsünü geçen yıl ekim ayında memleketi Keşan’da dinlediğim Murat Can’ın şu sözleri beynime kazındı:



- Şimdi siz, “Vay be, kendi başına başarmış” diyeceksiniz. Bu hikayenin kahramanı ben değilim. Asıl kahraman annem.



Arada hastalığını özetledi:



- 6 yaşıma kadar yataktan çıkamadım. Hareket kabiliyetim çok kısıtlıydı. Hâlâ da öyle. Sadece başımı oynatabiliyorum. Ellerimi kullanmakta ve konuşmakta güçlük çekiyorum.



Annesinin eğitimine çok önem verdiğini belirtti:



- Kayıt için gittiğimiz okulların kapısından çevrildik. Okumayı ve temel matematiği annem öğretti. Daha sonra ilk okula 3’üncü sınıftan kabul edildim.



Lise 2’deyken TÜBİTAK’ın yarışmasında tarih alanında derece elde ettiğini vurguladı:



- Engelim nedeniyle yapabildiğim tek şek bilgisayar kullanmaktı. Programlama dillerine yöneldim. Özyeğin Üniversitesi’nin “Bilgisayar Oyun Atölyesi 5” etkinliğine katıldım. 3 günlük eğitim sonrası 36 saatte “pong türevi” oyun yazıp yarışmayı kazandım.



Ödülün Bilgisayar Mühendisliği bölümü için tam burs olduğunu anlattı:



- ÖSYM’de bu bölümü kazanmak için 4 yıllık fen müfredatını 2 ayda çalışıp sınava girdim.



Annesi araya girdi:



- 4 yıldır üniversitenin yurdunda oğlumla birlikteyim. Google’dan burs kazanıp, University of California’ya (UCSC) giriş hakkı elde edince onu oralarda rahat ettirmek için ehliyet aldım. İngilizce de öğreniyorum.



Onlar eylül ayında California’ya gitme hazırlığı yaparken, Hüsnü Özyeğin, Murat Can’a teklifte bulundu:



- ABD’de doktorayı bitirip üniversitemize akademisyen olarak dön.



Murat Can’ın yanıtı soru oldu:



- Siz girişimcisiniz. Ben de girişimci olamaz mıyım?



Özyeğin, tekliften tavsiyeye geçti:



- California’da karşına çok önemli fırsatlar çıkabilir. Onları değerlendir.



Murat Can, yanıtladı:



- Dönüp, ülkeme daha faydalı olmak isterim.



Ardından filmdeki sözünü yineledi:



- Benim hikayemin asıl kahramanı annem...



Hepimizin kahramanı analarımız değil mi?

YGA'da engelliler için yazılım hazırlıyor

MURAT Can Çiçek, kurucusu Sinan Yaman’ı işaret edip, Young Guru Academy’deki (YGA) çalışmalarını anlattı:- 3 yıl önce geleceğin sosyal bilinçli liderlerini yetiştiren YGA’nın Liderlik Progmamı’na seçildim.YGA’da daha iyi bir dünya için birlikte hayal kurup, projelendirip, hayata geçirdiklerini belirtti:- Şimdi, YGA’daki ekiple birlikte engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz.Geliştirdikleri tasarımı Turkcell’in Arıkovanı’nın fonlayacağını kaydetti:- Bu proje, benim gibi hareket ve konuşma zorluğu çekenlerin hayatını kolaylaştıracak.

"Hawking rol medelim değil"

Yapay zeka konusunda çalışmalar yapan Murat Can Çiçek, kendisini İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e benzetenler olduğunu belirtti:

- Hawking’le çok farklıyız. Ben doğuştan engelliyim, o sonradan engelli olmuş. Hawking benim rol modelim değil.



Ardından babasını 9 yaşındayken kaybettiğini anımsattı:



- Benim rol modelim yok.





ANNESİ LİDERLİK DERSLERİNİ İZLEDİ

YGA’nın kurucusu Sinan Yaman, Murat Can Çiçek’in annesi Nilgün Çiçek’e döndü:



- Nilgün Hanım, Murat Can’la birlikte 3 yıldır bizim liderlik eğitimlerini izliyor.



Nilgün Çiçek’e sorduk:



- Kampus içindeki öğrenci yurdunda sıkılmadınız mı?



- Hayır. Bol bol kitap okuyorum. Hürriyet Gazetesi Eğitim Editörü Nuran Çakmakçı kitap konusunda çok yardımcı oldu.





PİYASADA BİZDEN YETİŞEN 10 BANKA GENEL MÜDÜR VAR

YGA’nın kurucusu Sinan Yaman, özgüveni şöyle özetledi:



- Özgüvenli insan, birlikte çalışabilen, birlikte hayata geçirebilendir. Özgüvenli insan ekibine güvenir, onlara özgürlük alanı bırakır.



Hüsnü Özyeğin araya girdi:



- Şimdiye kadar 50 bin kişiyi işe aldım. Her kademedeki insana değer vermek çok önemli.



Ardından ekledi:



- Finansbank kökenli, benimle çalışmış, halen görev yapan 10 banka genel müdürü var.