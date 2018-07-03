"Enflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlandığını görebiliriz"

Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, enflasyonun zayıf lira, yükselen emtia fiyatları ve gıdada beklenenin ötesindeki fiyat artışıyla kötüleştiğini söyledi. Sözer, "Temmuzda TL'de stabilizasyon görmezsek, maliye politikası yoluyla verilen fiyat artışlarının subvansiyonları devam etmezse önümüzdeki dönemde de enflasyonun hızlandığını görebiliriz" dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre gıdada patates ve soğandan kaynaklanan sert fiyat hareketi olduğunu kaydeden Sözer, "Temmuzda yataya yakın bir enflasyon görebiliriz ama hâlâ yılın kalanı için en yüksek enflasyon rakamı geride kaldı demek için biraz erken olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Sözer enflasyonun %16'larda tepe yapacağını, yıl sonunda %13 civarında enflasyon beklediklerini bildirdi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziranda TÜFE aylık % 2.61, yıllık % 15.39 arttı. Yıllık enflasyon 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Aylık artış da Ekim 2011'den beri en yüksek seviye oldu. ÜFE aylık %3.03 arttı, önceki %3.79'du. Yıllık ÜFE %20.16'dan %23.71'e yükselerek Temmuz 2003'ten beri en yüksek seviyede..