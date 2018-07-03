TÜSİAD Baş Ekonomisti: Enflasyonda makul seviyeleri aştık, tüm dünyadan ayrıştık

T24

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, makul seviyelerin aşıldığı ve dünyanın geri kalanından ayrışıldığı yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında, son açıklanan verilerle ilgili paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Enflasyon oranı %15,4. Üretici fiyatlarında artış %23,7. Enflasyonda makul seviyeleri aşmış bulunuyoruz. Tüm dünyadan da ayrışmış durumdayız. Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik programa ihtiyacı var” dedi.