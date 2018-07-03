Enflasyon rakamları açıklandı, yıllık enflasyon yüzde 15,39'a çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı.

Enflasyon, haziran ayında piyasanın beklentilerinin üzerine çıktı. Yıllık enflasyon 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine yükseldi. Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 3.03 artarken, yıllık bazda yüzde 23.71'e yükselerek Temmuz 2003'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

Yıllık en yüksek artış ulaştırma sektöründe

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Yıllık en fazla artış %24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı aylık düşüş gösteren tek grup oldu

Ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Aylık düşüş gösteren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6.66 ile etek geldi.

Üretici fiyatlarında aylık en fazla artış petrol ve doğalgazda

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.16, elektrik ve gaz yüzde 1.97, su sektöründe yüzde 1.20 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5.18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0.24 düşüş gösterdi.