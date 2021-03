Enflasyon sepetinde Canan Karatay etkisi: Sakatatın ağırlığı arttı

Ocakta tüketici enflasyonu yüzde 14,97'ye yükselirken, enflasyon sepetini oluşturan ana grup ve maddelerin ağırlıkları değişti. Pandeminin etkisiyle ‘gıda ve alkolsüz içeceklerin’ sepetteki ağırlığı yüzde 22,77’den yüzde 25,94’e yükselirken, bu ana grup içinde yer alan sakatatın ağırlığındaki artış dikkati çekti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşın sakatat tüketiminde son yıllarda bir artış olduğunu, pandemiyle birlikte Canan Karatay'ın tavsiyesinin de talebi çok artırdığını dile getirdi. Prof. Dr. Canan Karatay, sakatat ürünleri içinde yer alan kelle paça çorbası için "Koronvirüs'ü önler" demişti.

Sakatatın enflasyon sepetindeki ağırlığı (ağırlıklı toplam harcama değeri içindeki ağırlığı) yüzde 0,040'tan yüzde 0,056'ya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, sakatatın fiyatı Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasındaki bir yıllık dönemde yüzde 31 oranında arttı. Sakatatın enflasyon sepetindeki ağırlığının artışı, esas olarak halkın tüketim tercihlerindeki yerinin artmasından kaynaklandı. Fiyatının genel enflasyon oranının üzerinde artması da kısmen ağırlık artışını etkiledi.

Canan Karatay “Koronavirüs’ü önler” demişti

Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs salgını henüz Türkiye'de resmi olarak başlamadan önce 5 Şubat 2020 tarihinde bir çorbacıyı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "kelle paça çorbası koronavirüsü önler” demişti.

TIKLAYIN - Canan Karatay: Sabah akşam kelle paça yiyin, Koronavirüs'ü önler

“Talep arttı ama arz azaldı”

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre ,Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşın sakatat tüketiminde son yıllarda bir artış olduğunu, pandemiyle birlikte Canan Karatay'ın tavsiyesinin de talebi çok artırdığını dile getirdi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (Etbir) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, sakatata talep artarken arzın azaldığını ve bu nedenle sakatat ürünlerinin fiyatlarında son bir yılda yüzde 60 ile yüzde 80 arasında artış olduğunu dile getirdi.

Restoranların, lokantaların ve otellerin kapalı olması ya da düşük kapasiteyle çalışması nedeniyle toplam kırmızı et tüketiminin 2020'de gerilediğini belirten Yücesan, “Kuzu ve dana kesimi azalınca sakatat arzı da otomatik olarak azaldı” dedi.

TÜİK ‘pandemi etkisi’ dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi bu yıl da Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verilerine göre, enflasyon sepetinde yer alan mal ve hizmetlerin ağırlıklarını, “vatandaşın en güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde” güncellediğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, “2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını, hanehalkı tüketim harcamalarını önemli derece etkilemiştir” denildi.