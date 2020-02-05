Canan Karatay: Sabah akşam kelle paça yiyin, Koronavirüs'ü önler

Prof. Dr. Canan Karatay, Koronavirüs'ün tüm virüslerle aynı olduğunu belirterek, "Bol bol kelle paça yiyin, mikropları öldürür, Koronavirüsü önler" diye konuştu.



Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşisinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti.



Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi: "O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil.

Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin.



Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez." (DHA)