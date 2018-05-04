T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı; dolar/TL 4.25'i zorladı, borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı

04 Mayıs 2018 00:15

Enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından dolar/TL kuru gün içinde 4.2446’ya kadar yükselirken; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı.

Türk Lirası, Standard & Poor’s’un kredi notunu düşürme kararının ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken; değer kaybı bugün açıklanan enflasyon verileriyle de devam etti. Dolar/TL kuru, nisan ayı enflasyon verisinin etkisiyle 4.2446 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.816,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi de yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 14,64 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Enflasyonun aylık bazda yüzde 1.50 gelmesi beklenirken yüzde 1.87, yıllı bazda yüzde 10.45 beklentiye karşın yüzde 10.85 seviyesinde gerçekleşmesi kurun yükselişinde etkili oldu. ÜFE, aynı dönemde aylık yüzde 2.60 (beklenti yüzde 1.30), yıllık bazda ise yüzde 16.37 (beklenti yüzde 14.90) oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 12.24 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 11.53'lük beklentiyi geride bıraktı.

ETİKETLER

enflasyondolartürk lirasıborsa

İlgili Haberler

Uğur Gürses: Hiçbir devlet büyüğü enflasyondaki G20 şampiyonluğumuza değinmeyecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon rakamları açıklandı, dolar/TL kuru rekor kırdı: 4.23!

Euro ise 5.0709 liraya kadar çıktı

Goldman Sachs ve JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24