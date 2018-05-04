Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı; dolar/TL 4.25'i zorladı, borsa günü düşüşle tamamladı

Enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından dolar/TL kuru gün içinde 4.2446’ya kadar yükselirken; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı.

Türk Lirası, Standard & Poor’s’un kredi notunu düşürme kararının ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken; değer kaybı bugün açıklanan enflasyon verileriyle de devam etti. Dolar/TL kuru, nisan ayı enflasyon verisinin etkisiyle 4.2446 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.816,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi de yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 14,64 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Enflasyonun aylık bazda yüzde 1.50 gelmesi beklenirken yüzde 1.87, yıllı bazda yüzde 10.45 beklentiye karşın yüzde 10.85 seviyesinde gerçekleşmesi kurun yükselişinde etkili oldu. ÜFE, aynı dönemde aylık yüzde 2.60 (beklenti yüzde 1.30), yıllık bazda ise yüzde 16.37 (beklenti yüzde 14.90) oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 12.24 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 11.53'lük beklentiyi geride bıraktı.