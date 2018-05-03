Goldman Sachs ve JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, enflasyonun beklentilerin üzerine çıkarak Nisan ayında yıllık olarak yüzde 10.85’e ulaşmasının ardından beklentilerini güncelleyen Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini güncelledi. Goldman Sachs analistleri, Türkiye yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10.5'ten yüzde 11'e yükseltti. JPMorgan da yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 9.5'ten 10.8'e çıkardı.

Goldman Sachs analistleri, Türkiye'de Perşembe günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından rapor yayınladı. Rapora göre Goldman Sachs, Türkiye yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10.5'ten yüzde 11'e yükseltti. Banka, ayrıca, Türkiye'de enflasyonun, liradaki değer kaybı sürerken ve petrol fiyatları artarken, yaz aylarının sonunda yüzde 12'nin üzerinde zirve yapmasını öngörüyor.

Raporda, bankanın 2018'in üçüncü çeyreğine kadar olan süreçte 75 baz puanlık başka faiz artışları gerçekleşmesine yönelik tahminlerine ilişkin risklerin ise, sağlam bir şekilde yukarı yöne eğilimli olduğu kaydedildi. Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin "aşırı ısınmakta olduğu" ve bunun da enflasyonel baskılara eklendiği görüşünde.

Öte yandan JPMorgan da yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 9.5'ten 10.8'e çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleşme olasılığının yüksek olduğunu ve Haziran toplantısında 100 baz puan faiz artışı kararı alacağını aktardı.

Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.5 artış tahmin ediliyordu.

Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi. Böylece Kasım 2017'deki zirveden bu yana enflasyon rakamlarında görülen dört aylık düşüş sona erdi. Kasım 2017'de yüzde 12,98'e çıkan yıllık enflasyon hızı Mart'ta yüzde 10,23'e gerilemişti.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10,4 ile giyim-ayakkabı grubunda yaşandı. Nisan ayında en yüksek fiyat artışı ise yüzde 28,52 ile kadın ceketinde oldu.