Uğur Gürses: Hiçbir devlet büyüğü enflasyondaki G20 şampiyonluğumuza değinmeyecek mi?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından "Hiçbir devlet büyüğü enflasyondaki G20 şampiyonluğumuza değinmeyecek mi?" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 1.87 oldu. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolarda da hızlı bir hareket yaşandı. Dolar kuru 4.20 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

Gürses, Twitter hesabından açıklanan nisan ayı enflayon rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Gürses, ""Hiçbir devlet büyüğü enflasyondaki G20 şampiyonluğumuza değinmeyecek mi? Yoksul için manidar demeyecek mi?" ifadesini kullandı.