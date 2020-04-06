Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan CHP'li belediye başkanından Koronavirüs itirafı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ocak sonlarında İspanya, Almanya ve Hollanda ziyaretleri sonrasında ‘kırgınlık' hali yaşadığını söyledi. Elazığ depreminden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bölgeye gittiğini söyleyen Savaş şöyle konuştu:

"Rahatsızlık geçirdiğim sırada Elazığ'da birlikteydik. İki gün sonra geldiğimizde orada zaten hastaydım, o gece çok rahatsız oldum. Ben hayatımda böyle hasta olmamıştım. Tabii ondan sonraki süreç içerisinde Koronavirüs ile birbirine benzeyen belirtiler vardı. Ama normal grip gibi değil. Çünkü daha uzun sürdü ve 2- 3 kat daha şiddetli oldu. Geriye dönüp baktığımız zaman semptomlar aynı.

Şu an Hatay'da 22 vaka var, bu kadar dışarı ile ilişkisi olan Kıbrıs, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Dubai gibi birçok ülkeyle ilişkisi olan Avrupa'yla ilişkisi olan bir kentiz. Bakıyoruz hastalara, hep dışarıdan gelmişler. Toplumun büyük bir kısmı daha önce bu virüsle karşılaştı."

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