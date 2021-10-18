Enes Batur’dan Okan Bayülgen’e “çöp” yanıtı: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim

Bayülgen ne demişti? Haber Global’de ekrana gelen “Tarafını Seç” isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu. Bayülgen, “fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu” son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise “utanç duyduğunu” söylemişti. TIKLAYIN - Okan Bayülgen: Fenomenlerin hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar