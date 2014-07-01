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Yaşam
Deutsche Welle

Enerjiye Yusufçuk saldırısı

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok Avrupalı enerji şirketinin bilgisayarlarına 2011 yılından beri virüs bulaştığı ortaya çıktı.

01 Temmuz 2014 14:08


ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Türkiye'den şirketlerin bilgisayarlarına Yusufçuk (Dragonfly) adlı virüsün bulaştığı belirtiliyor.

Enformasyon güvenliği konusunda uzmanlaşmış Amerikan şirketi Symantec, virüsün elektrik temini konusunda sorunlar yaratabileceğini duyurdu.

Virüsün bir ülke tarafından finanse edildiği ve öncelikle sanal casusluk amacıyla kullanıldığı sanılıyor.

Yusufçuk adlı virüsün, 2010 yılında İran'ın Natanz nükleer tesisindeki uranyum zenginleştirme santrifüjlerini felç eden Stuxnet'e benzerlikler gösterdiği belirtiliyor. İran o dönem bu saldırıdan nükleer programına karşı çıkan ABD ve İsrail'i suçlamıştı.

Symantec “Yusufçuk bir ülkeden yapılmış bir operasyonun tüm özelliklerini taşıyor” açıklaması yaptı.

Virüsün Doğu Avrupa'daki bir ülkeden aktive edildiği tahmin edilirken tüm şirketlerin konuyla ilgili bilgilendirildiği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeAvrupalıAlmanya FransaPolonya TürkiyeYusufçukAmerikanSymantecNatanzStuxnetABDDoğu AvrupaDeutsche Welle Türkçe AFP EC/NH

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