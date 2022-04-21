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Enerji-Sen’den Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama: Acil çözüm kamulaştırma

21 Nisan 2022 15:33

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili olarak “Bu işin tek çözümü var. acil kamulaştırma. Acil kamulaştırma hayata geçtiği takdirde ne kapımıza gelen faturalar bu kadar yüksek olacaktır, ne sanat üreten kurumların elektriği kesilecektir, ne de güvenceli çalışma talebinin önüne geçilip hakkını arayan işçiler işten atılmayacaktır” dedi.

DİSK’e bağlı Enerji-Sen’in Genel Başkanı Süleyman Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Keskin, şunları söyledi:

“Biz biliyoruz ki 4 haftadır Başkent Elektrik önünde işe dönme mücadelesi verirken bugün bu elektrikleri kesenler, kapımıza yüksek faturaları gönderenler, bizleri de sendikal tercihimizden dolayı işten atanlarla aynı kişiler. Şunu da biliyoruz, sanat üretmek için Moda Sahnesi’nde tiyatro emekçileri bir araya geldiklerinde yüksek faturalar karşısında ödeyemedikleri için oranın da elektriklerini kesenlerle aynı kişiler. Bu yürütülen mücadeleler elbette bir noktada buluşması gerekiyor. Bu işin tek çözümü var. Acil kamulaştırma. Acil kamulaştırma hayata geçtiği takdirde ne kapımıza gelen faturalar bu kadar yüksek olacaktır, ne sanat üreten kurumların elektriği kesilecektir, ne de güvenceli çalışma talebinin önüne geçilip hakkını arayan işçiler işten atılmayacaktır.”

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