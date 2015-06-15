Enerji kaynağı güneş



Almanya dünyada güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılmasında öncü oldu. Ülkede 1,5 milyondan fazla güneş enerjisi sistemi mevcut. Başbakanlığın çatısındaki sistem on yıldan eski. Öte yandan Almanya'da elektriğin yüzde altısı güneş enerjisinden üretiliyor.

2006'da Freiburg'da kurulan yerleşim merkezi 2006'ta tamamlandı. Dünya çapındaki ilk "artı enerji" yerleşim birimi. Yıllık olarak ihtiyaçlarından daha fazla enerji üretiyorlar. Fazla enerji elektrikli otomobillerin şarj edilmesinde kullanılabiliyor. Artanı da kamu şebekesine yönlendiriliyor.

Çin'de de giderek daha fazla yenilenebilir enerjiye önem veriliyor. Ülke güneşten sıcak su temini konusunda dünya lideri. Mavi çatı panelleriyle kaplı bu manzara Kunming kentinden. Çin fotovoltaik sistemlerin kurulumunda da dünyada ilk sırada geliyor.

Termik santral teknolojisi

Fas, petrol ve doğal gaz ithalatını azaltarak güneş teknolojilerini yerleştirmek istiyor. Şu anda Ouarzazate kentindeki bu güneş termik santrali işler vaziyette. Bu teknik bol güneş alan bölgeler için uygun. Ancak fotovoltaik teknoloji bununla rekabet eder hale geldi.

Dünyada hala iki milyar insan elektriksiz yaşıyor. Etiyopya'da köyler ilk defa güneş panelleriyle donatıldı. Hatta küçük enerji depolayıcıları ve tasarruflu LED ampüller giderek daha ulaşılabilir oluyor. Böylece gittikçe daha fazla insan elektrik ışığına kavuşuyor.

Bataryaların önemi

Güneş enerjisinden gece bile, tedarikçiye bağımlı olmadan faydalanmak aküler ya da bataryalar sayesinde mümkün. Münih'teki 'Intersolar Europa' gibi enerji fuarlarında bu tür yerel enerji depolayıcılara ilgi büyük. Satışların artaya başlamasıyla birlikte fiyatlar da epey düştü.

Güneş pilleri, batarya ve yakıt tasarruflu elektrik motorlarıyla donatılmış bir hafif uçak hali hazırda dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor. "Solar Impulse 2"nin öncü çalışmaları gösterdi ki büyük vizyonlar da gerçeğe dönüşebilir.