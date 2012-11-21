Enerji içeceklerinde cinsel güç artırıcı etken madde çıktı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın teşhir ettiği 8 firma ile ilgili yeni skandal ortaya çıktı. Bakanlık açıklamasına göre, bazı enerji içeceklerinin ve bitkisel gıda takviyelerinin içerisinde cinsel güç artırıcı hapların etken maddesi olan sildenafil olduğu ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre; Bakanlık, takviye edici gıda üretimi yapan 135 işletmede ve alkolsüz içecek üreten 462 işletmede yaptığı denetimlerin sonucunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, bazı enerji içecekleri ve bitkisel ürünlerde, cinsel güç artırıcı hapların etken maddesi olan ’Sildenafil’ ve bileşenleri bulundu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 'Altenea Gıda Sanayi’ tarafından üretimi yapılan 'Buzzer Plus’ markasıyla satılan enerji içeceğinde ’Sildenafil’, ’Can Meşrubat Gıda Sanayi’ tarafından üretilen ’Nitromax 18’ marka enerji içeceğinde ’Homosildenafil’ ve yine aynı markayla piyasaya sürülen bir başka enerji içeceğinde ise, ’Dimethylhomosildenafil’ maddeleri bulundu.

'Nurs Lokman Hekim’ tarafından üretilen 'Panax Ginsengli’ marka bitkisel karışım kapsül içerisinde ’Sildenafil’, 'Veysi Topuz Gıda Maddeleri Sanayii’ tarafından üretilen 'Themra’ marka macunda ise, yine cinsel güç artırıcı hapların etken maddesi olan ’Sildenafil’ çıktı.

Cinsel güç artırıcı hapların, erkeklerde görülen sertleşme sorununa karşı kullanıldığı, bu ilacın etken maddesinin sildenafil sitrat olduğu belirtildi.

Toplatılacak

Gıda ve Tarım Bakanlığı basın müşavirliğinden alınan bilgiye göre, ürünler toplatılıp imha edileceği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Telekomünikasyon Üst Kurulu Başkanlığı ve RTÜK’e ürün reklamının durdurulması için başvuruda bulunuldu. İfşa edildi." denildi.