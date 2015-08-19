Enerji Bakanı Yıldız: Benim amacım Allah nasip ederse şehit olmaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bölgede meydana gelen olaylar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleri ile yaptığı toplantıda "Benim amacım Allah nasip ederse şehit olmaktır" dedi.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre, Enerji Bakanı Yıldız, oğlunun askerliğini bedelli olarak yaptığına ilişkin haberleri kesin bir dille reddederken, şehitlik kavramı ile de ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Bakan Yıldız, bölgede meydana gelen olayları değerlendirirken, "Terör olaylarını enerji sektörüyle alakalı, Kürt kardeşlerimizin aldığı hizmeti ciddi olarak aksattı. Boru hattı 22 kez son 7 yılda bombalandı PKK tarafından. 500 milyon doların daha üzerinde bir bilanço oluştu" dedi.

'Bedelli iddiaları iftira'

Yıldız, "İnsanın iç muhasebesi, Allah'la arasındaki bir konudur. Benim amacım Allah nasip ederse şehit olmaktır. Bunu açıkça söylüyorum. Dinim milletim vatanım için..." dedi. Bakan Yıldız, oğluna yönelik bedeli askerlik iddiaları ile ilgili “Bedelli iddiaları tamamen iftira. Okulları yeni bitti, askerlik yapmadılar. Zamanı gelince yapacaklar” dedi.