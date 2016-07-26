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15 Temmuz Darbe Girişimi

Enerji Bakanı: Roboski dosyası yeniden incelenecek

Roboski'de 34 yurttaş hayatını kaybetmişti

26 Temmuz 2016 20:56

Habertürk TV’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak 2011 yılında 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamına ilişkin dosyanın yeniden inceleneceğini söyledi.

28 Aralık 2011 akşamı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, Şırnak’ın Uludere ilçesi Roboski köyünde operasyon düzenlemiş 34 yurttaş yaşamını yitirmişti. TSK’dan yapılan açıklamada söz konusu köylülerin “terörist sanıldığı” bildirilmişti. Operasyonda hayatını kaybedenlerin, Irak’tan Türkiye’ye mazot ve sigara getirmek için geçen vatandaşların oluşturduğu anlaşılmıştı. Operasyon için “emrin kimin verdiği” uzun süre tartışma konusu olmuştu.

 

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