HDP’li Taşçıer: Roboski’de paralel yapının parmağı olduğu görülüyor!

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer,15 Temmuz’un planlanan bir darbe girişimi olduğunu, hazırlık sürecinde ise darbeyi yapanlarla karşısındaki tarafın birbirinden haberdar olduğunu söyledi. Darbecilerin darbe tarihini biraz öne çekmiş ve başlatmış olabileceğine dikkat çeken Taşçıer, “Nihayetinde kazanan taraf hükümet tarafı olduğu için darbecilerin içini boşaltmışlar. Bir kısmını kendi yanlarına almışlar, bunlar darbeden yana darbeyi yapanlar gibi son ana kadar görünmüşler” diye konuştu.

Darbe sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok güçlendiğini kaydeden Taşçıer, “Benim umudum, böyle bir süreçte yönüne demokrasi ve Kürt sorununu çözmeli. Çünkü Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’ye demokrasi gelmez” dedi. Bölgede son yaşananlara da dikkat çeken ve Şırnak’ın ve diğer yerlerin yakılıp yıkılmasını da hatırlatan Taşçıer, bölgenin 2. Ordunun Komutanlığı'nda olduğunu ifade ederek, “Bu darbede yer alan generalin bir kısmı masum insanlar değil. Roboski en kısa sürede aydınlatılması gerekir. Çünkü orada uçaklarla bomba attılar. Paralel yapının burada parmağa olduğu görülüyor. Öyle görünüyor ki; Diyarbakır’dan kalkan uçaklar hem Ankara’yı hem de Roboski’yi bombalamış” diye konuştu.

Taşçıer’in 15 Temmuz darbe girişimi, Uludere bombalanması gibi T24’ün sorularını değerlendirdi:

“Hükümet tarafı olduğu için darbecilerin içini boşaltmış”

Bu darbe planlanan bir darbedir, kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bir hazırlık süreci var. Bu hazırlık sürecinde de darbeyi yapanlarla karşıdakilerin birbirinden haberi var. Haberi olmaması imkansızdır. Dakika ve gün bazında farklı şey olabilir. Biraz öne çekmiş, erken başlatmış olabilirler. Ama. Nihayetinde kazanan taraf hükümet tarafı olduğu için darbecilerin içini boşaltmışlar. Bir kısmını kendi yanlarına almışlar ama bunlar darbeden yana darbeyi yapanlar gibi son ana kadar görünmüşler. Bu darbe bir senaryo değil bu bir gerçekliktir. Sonuçta Erdoğan çok güçlendi. Benim umudum, böyle bir süreçte yönüne demokrasi ve Kürt sorununu çözmeli.

“Erdoğan çok güçlendi Kürt sorununda olumlu adımlar atabilir”

Çünkü Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’ye demokrasi gelmez. Olumlu adımlar atması gerekiyor. Ana dilde eğitim, müzakereler, İmralı’da kesilen müzakerelerin yeniden başlaması. Bunu bugüne kadar yaptı, yeniden yapabilir. Bunu yapmazsa kesin diktatörlüğü dönüşür. Şu son bir yıl bir darbe hazırlığı vardı, dikkat ederseniz darbede yer alan generallere bakarsanız çoğunluğu bölgede bu katliamı yapan insanlar. Örneğin 2. Ordu komutanı, şu an Şırnak’ı yıkan emri veren isim. En çok da generallerden tutuklu olan bölgede bunu uygulayan komutanlardan. Hükümetten yetki alan ve bu yetkiyi bize vermezseniz yapmayız diyen insanlar.

“Roboski’ bomba atanlar Ankara’da da bomba attı”

Hükümet bu darbeyi yapan yer alan generalin bir kısmı masum insanlar değil. Soru. 2009’de KCK tutuklamaları içinde 5 bin insanı tutuklayan hakim ve savcılar şu darbeyi yapanlar içinde yer alıyor. Roboski’de uçaklarla bomba attılar. Aynı uçaklar Ankara’da bomba attılar. Bunun en kısa aydınlatılması gerekir. Diyarbakır’dan kalkan uçaklar hem Ankara’yı hem de Roboski’yi bombalamış. Paralel yapının burada parmağı olduğu görülüyor. Ama hükümet de buna göz yummuş. Temennim en kısa sürede aydınlatılması. Bölge 2. Ordu komutanlığının bölgesi. Şırnak, Silopi , Sur gibi yerleri yıkıldı, yakıldı, 6 ayda beri girişler engellendi. 2. Ordu Komutanı, hepsinin başında. Yani oradaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre, artık sivillerin elinde inisiyatifi yok, tümüyle askerin elinde. Valinin emrine girmiş gibi hareket ettiği anlatılıyor, bölgede öyle bir süreç var. Bunlar AKP’nin günahı yok anlamında değil. Bu darbeyi bugün gerçekleştirmek isteyenler belki son kozlarını oynadılar. Daha önce aktif olarak devlette, devletin kurumlarında askeriye, yargıda yer alıyorlardı, ayrışma noktasına gelince bu darbe girişimi ile son hamlelerini yaptılar. Bu darbenin bittiği anlamına gelmez. Darbeyi yapacak güç, mutlaka uluslararası desteğe de ihtiyacı var, bu kim olabilir NATO olabilir mesela Amerika olabilir. AKP orayı işaret ediyor. Eğer gerçekten bunlar var ise bu darbenin arkası gelebilir.

Berat Albayrak: Dava tekrar açılacak

Habertürk TV'ye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, darbe girişimi sonrası birçok davanın tekrar açıldığını hatırlatarak bu davalar arasında Roboski Katliamı'nında olduğunu söylemişti.