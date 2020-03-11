Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye'nin doğalgazda indirim hakkı doğdu

Milyonlarca abone, peş peşe gelen zamlar nedeniyle bu kış yüksek doğalgaz faturası ödedi. Şikâyetler ve tepkilerle geçen kış aylarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği’nin (PETFORM) temsilcilerini kabul ettiği toplantıda Türkiye’nin 1 Ocak 2020 itibarıyla Rusya’dan “gazda indirim talep etme hakkı”nın doğduğunu ve bu talebin Gazprom’a iletildiğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün de doğalgaza etkisi olacağı belirtiliyor. . Petrol, 6-9 aylık ortalamalarla gaz alım satım fiyatlarına yansıyor. Petrol, bu ve buna yakın düzeyleri koruması durumunda Türkiye’nin gaz ithalat faturası düşecek, gelecek kış “tüketici dostu” gaz fiyatları gündeme gelecek.

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Türkiye’de yılda 50 milyar metreküp dolayında doğal gaz kullanılıyor. Türkiye, gaz ihtiyacının hemen hemen tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden gaz alıyor. Başta ABD, Katar, Cezayir olmak üzere değişik ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor. Türkiye, doğal gaz ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya’dan karşılıyor. Rusya’nın, toplam gaz ithalatı içindeki payı önceki yıllarda yüzde 55’e kadar ulaştı. Son birkaç yıldır düşüyor. 2019 yılında yüzde 33 düzeyine kadar geriledi.

BOTAŞ ile Rus Gazprom arasında uzun dönemli, petrol ve türevlerine bağlı doğal gaz alım satım sözleşmeleri bulunuyor. Sözleşme, gerek alıcıya gerekse de satıcıya gaz fiyatlarında revizyon talebinde bulunma hakkı tanıyor. Sözleşme uyarınca taraflar 10 yıl içinde en az 3 yıl aralıkla 2 kez fiyat revizyonu talebinde bulunabiliyor. HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Bakan Dönmez, Türkiye’nin 1 Ocak 2020 itibarıyla Rusya’dan “gazda indirim talep etme hakkı”nın doğduğunu ve bu talebin Gazprom’a iletildiğini söyledi.

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