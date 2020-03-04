T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Dünyada doğalgaz bolluğu var; Türkiye, Rusya ile görüşüp fiyatları indirebilir

04 Mart 2020 09:28

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ile Türkiye'de geçen sene yüzde 30 zamlanan doğalgaz fiyatlarını değerlendirdi. Dünyadaki doğalgaz piyasalarının bolluk döneminden geçtiğini söyleyen Birol, Türkiye'nin başka ülkeler gibi Rusya ile anlaşarak fiyat indirebileceğini söyledi. 

Yetkin'in sorularını yanıtlayan Birol, Türkiye'nin Rusya ile görüşerek doğalgaz fiyatlarını düşürmesi gerektiğini ifade ederken, Avrupa ülkelerinin bu yolla 8 milyar dolar tasarruf ettiğini de bildirdi. Birol, fiyatların iki sene önceye göre yüzde 60 düştüğünü, birçok ülkenin artık doğal gaz üretip sattığını belirtti. Yazıdan bir bölüm şöyle:

“Erdoğan hükümetinin doğalgaz fiyatlarını düşürme konusunda Rusya ile henüz kamuoyuna açıklamadığı bir girişimi var mı? Varsa ne sonuç aldı? Örneğin, Rusya’dan alım fiyatları düşürüldü de bu halka satış fiyatlarına mı yansıtılmadı? Girişim olmadıysa, neden olmadı? Rusya’ya daha çok avantaj sağlayan bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi vatandaşların aleyhine işlemeye ne kadar devam edecek? Acaba fiyatların düşmesini istemeyen lobiler mi devrede? Hani, fiyatlar düşerse biz gazı ve elektriği daha ucuza satmak zorunda kalırız diye itiraz edecek olan, çoğu hükümete yakın enerji şirketleri… İnsanın aklına her türlü şey geliyor.

Şimdi Suriye ve güvenlik sorunları önde. Ama bu konu da gündeme gelmeli. Erdoğan, “Dostum” dediği Putin ile doğalgaz ticaretini de görüşüp fiyatları düşürmeli, bunu da halka fiyat indirimi olarak yansıtmalı. Ülkenin ve halkın çıkarını düşünmek bunu gerektirir.”

Yazının tamamı için tıklayın.

ETİKETLER

doğalgazfatih birolmurat etkinfatih biroltürkiyeavruparusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24