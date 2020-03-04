Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Dünyada doğalgaz bolluğu var; Türkiye, Rusya ile görüşüp fiyatları indirebilir

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ile Türkiye'de geçen sene yüzde 30 zamlanan doğalgaz fiyatlarını değerlendirdi. Dünyadaki doğalgaz piyasalarının bolluk döneminden geçtiğini söyleyen Birol, Türkiye'nin başka ülkeler gibi Rusya ile anlaşarak fiyat indirebileceğini söyledi.

Yetkin'in sorularını yanıtlayan Birol, Türkiye'nin Rusya ile görüşerek doğalgaz fiyatlarını düşürmesi gerektiğini ifade ederken, Avrupa ülkelerinin bu yolla 8 milyar dolar tasarruf ettiğini de bildirdi. Birol, fiyatların iki sene önceye göre yüzde 60 düştüğünü, birçok ülkenin artık doğal gaz üretip sattığını belirtti. Yazıdan bir bölüm şöyle: