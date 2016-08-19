Enerji Bakanı Berat Albayrak: Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek kömürü işaret etti. Albayrak, "Biz enerjide dışa bağımlı ülkeyiz, bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yerli kaynaklarımızı masaya çıkarmalıyız. Yerli kömür, yerli kaynaklar için çok önemli adımlar atmalıyız. Türkiye’de kömür mü yok? Çok var" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Albayrak, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın hazırladığı “Anadolu Soruyor” programına katıldı. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Albayrak, Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu süreç 15 Temmuz ile farklı bir hâl aldı. Terör eylemlerinin tekrar başlaması; 15 Temmuz’dan beri sesleri solukları çıkmıyordu, sanki bekletilip tekrar harekete geçirildiler. 15 Temmuz’da tarihi bir olay yaşadı Türkiye. Hiç bir şey eskisi gibi olamayacak. Artık taşeron olarak kullanılan örgütler değil, arkasında duranları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, alayıyla gelsinler bundan sonra. Ülke olarak çok farklı yerlere daha da güçlenerek gidiyoruz. Maşalar dönemi bitti. Kuklaya değil kuklacıya bakacağız. Kuklacının kim olduğunu halkımız biliyor. Cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelse bunu kimlerin yaptığını halkımız anlar” diye konuştu.

Türkiye-Rusya ilişkileri

Rusya ile ilişkilerde normalleşmeye doğru gidildiğine dikkat çeken Albayrak, “Bundan sonraki süreç ‘kazan kazan’a dayalı samimi, her iki tarafın çıkarları ve bölgesel barışa dayalı, samimi bir şekilde daha ileriye doğru ilerleyecektir. Türk Akımı projesinin 24 Kasım öncesine dönmesi için önemli görüşmeler yapıldı” değerlendirmelerinde bulundu.

“Gazze’ye yardım için elimizden geleni yapıyoruz”

Türkiye’nin Gazze’ye yardım için elinden geleni yaptığını söyleyen Albayrak, Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili, “İsrail ile olan ilişkilerimizi de her ülkeyle yaptığımız gibi ‘kazan kazan’a dayalı sürdüreceğiz. Gazze'ye ambargonun kaldırılmasını hep gündemde tuttuk, bundan sonra da tutacağız. Gazze’ye yardım için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşam malzemeleriyle dolu bir gemiyi bayramdan önce göndermek için uğraşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Güneydoğu’da yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Bakan Albayrak, “Nisan ayında 3 bakan Şanlıurfa’ya ziyarette bulunduk. Orada insanların sıkıntılarını dinledik. 2008-2009’dan sonra elektrik dağıtımında çok önemli özelleştirmeler başladı. Tüm bu özelleştirmeler sonrası bu firmalar döviz kurları nedeniyle yaşadıkları kriz dolayısıyla gerekli yatırımları yapamadı. 2016’dan itibaren çok önemli bir yatırıma payı ayırdık. Önümüzdeki 5 sene iyileştirmeler yapılacak” dedi.

“Enerjide yerli kaynaklarımızı masaya çıkarmalıyız”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine vurgu yapan Albayrak, “Biz enerjide dışa bağımlı ülkeyiz, bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yerli kaynaklarımızı masaya çıkarmalıyız. Yerli kömür, yerli kaynaklar için çok önemli adımlar atmalıyız. Türkiye’de kömür mü yok? Çok var. Önemli kömür rezervlerine ulaştık, bunları ekonomiye kazandırmak için gerekli hamleleri yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de bir petrol bulunursa bunu ilk ben açıklayacağım”

Bakan Albayrak, rüzgar ve güneş enerjisine ciddi yatırımlar yapacağını dile getirdi. Türkiye Petrolleri başta olmak üzere yeni dönemde çok daha fazla mesai ortaya konulacağını belirten Albayrak, “Türkiye’de bir petrol bulunursa bunu ilk ben açıklayacağım. Saklama gibi bir şeyin olması mümkün değil. Eskiden söylenen petrol kuyuları kapatıldı mı, yoksa oradaki petrol rezervi çıkarma maliyetini karşılamıyor muydu ya da yeteri kalitede değil miydi? Bunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haziran ve temmuz ayında çok önemli ekonomik adımlar atılacağını müjdeleyen Albayrak, şöyle konuştu:

“Doların düşüş trendi devam ediyor. Türkiye ekonomisi, AK Parti iktidarında dünyada ender ekonomilerden bir tanesi oldu. Gezi olayları, terör, darbe; bunlara rağmen ekonomi dimdik ayakta. Bunu sağlayan üç önemli unsur var. Biri siyasi iktidar, ikincisi mali politika, üçüncüsü para piyasası.”