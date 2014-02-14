Endonezya'da bu kez Kelud yanardağı faaliyete geçti: 2 ölü

Endonezya'da Sinabung yanardağından sonra bu gece Kelud yanardağı da aktif hale geçti. Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Kelud yanardağı, dün akşam 23.30 sularında lav püskürttü. Lav külleri çevreye zarar verirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgenin iki önemli şehri Surabaya ve Yokyakarta küller altında kaldı. Bölgede uçak seferleri iptal edildi.

Selim Çağlayan'ın CİHAN'da yer alan haberine göre, yanardağdan püsküren lav külleri sayesinde Surabaya, Yogyakarta şehirlerinde valilikler halka ücretsiz maske dağıttı. Kelud yanardağı en son 2010 yılında aktif olmuştu.

Şubat ayı başındaysa Sinabung Yanardağı önceki gün harekete geçmiş, püsküren lav ve küllerden etkilenen 17 kişi hayatını kaybetmişti.



