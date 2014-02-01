Endonezya'da yanardağ patladı, çok sayıda ölü var!

Endonezya'nın batısındaki Sinabung Yanardağı’nın yeniden harekete geçmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumu sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Kuzey Sumatra bölgesindeki yanardağda yeni patlamalar olduğunu bildirdi. Nugroho, dağın güney eteklerinden 4,5 kilometre öteye yayılan lavlar ve yakıcı gazlar yüzünden en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yanardağın hala aktif olduğu, lavların ve volkanik gazların yüksekliğinin zaman zaman 2 bin metreyi bulduğu belirtilirken, gece şartlarının kurtarma çalışmalarını güçleştirmesi yüzünden can kaybının artmasından endişe ediliyor. Sinabung yanardağındaki hareketlilik haftalar önce başlamış, önceki patlamalar nedeniyle tahliye edilenlerden yaklaşık 14 bini cuma günü evlerine geri dönmüştü.