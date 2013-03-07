Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti

Endonezya'nın Java adasındaki Tangkuban Perahu yanardağı faaliyete geçti.

Hükümet yanardağ uzmanı Hendra Gunawan, turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan yanardağın pazartesi gününden bu yana yaklaşık 500 metreden kül püskürttüğünü belirtti.

Ülkede 2. en yüksek alarm düzeyine geçilirken, enkaz ve lavın uzak bölgelere dağılmadığı ve dağın etrafındaki yerleşim bölgelerinin güvende olduğu açıklandı.

Yetkililer, turistlere zehirli gaz barındırması nedeniyle kraterden en az 1,5 kilometre uzak durması çağrısında bulundu.

Tangkuban Perahu yanardağı, 2 bin 84 metre yüksekliğinde. Yanardağ en son 1983 yılında aktif hale gelmişti.