Endonezya'da eşcinsel ilişkiye 100 kamçı cezası!

Kumar gibi suçları kırbaçla cezalandırıldığı Endonezya’nın Banda Aceh eyaletinde eşcinsel ilişkiye de "sert ceza" verilmesi için harekete geçildi. Parlamentoya sunulan yasa tasarısına kabul edilirse eşcinsellere 100 kamçı veya sopa darbesi vurulacak.

Endonezya'da temel insan haklarına aykırı olduğu için bu yasanın kabul edilmemesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi “bu durumun cezasız kalmaması gerektiğini” düşünenler de bulunuyor. 2013 yılında ülkede artan gay nüfusun karşılaştığı sorunlar kısa filme konu olmuş, yapım büyük tepki toplamıştı.

Özerk Bölge

DHA'da yer alan habere göre, taslak yasa ile ilgili verilen bilgilere göre erkekler arasında cinsel ilişki ve kadınlar içinde birbirlerinin vücuduna dokunmak suretiyle tahrik etmek suç sayılacak. Banda Aceh 2001 yılında edindiği özerklik ile birlikte güç kazanmıştı ve o günden beri İslami Şeriat kurallarını bölgeye uygulamaya çalışıyor. Taslaktaki eşcinsellik bölümünde öngörülen ceza ise; 100 kırbaç ya da sopa.