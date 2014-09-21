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Dünya

Güney Afrika’da eşcinsellere 'Açık Cami'

Taj Hargey adlı akademisyenin Güney Afrika’daki Cape Town kentinde eşcinseller için açtığı 'Açık Cami'de kadınlar da imamlık yapabilecek

21 Eylül 2014 17:05

Müslüman akademisyen olan Taj Hargey, ölüm tehditleri ve ağır eleştirilere rağmen Güney Afrika'da eşcinseller için bir cami açtı. Camiyi ‘açık fikirli insanlar’ için açtıklarını söyleyen Hargey, bunun radikal İslamcı akımlara karşı bir adım olmasını ümit ettiğini belirtti.

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi Müslüman Eğitim Merkezi'nde profesör olan Hargey, BBC'de yaptığı konuşmada "dinsel bir devrimin zamanının geldiğini" söyledi. Cape Town doğumlu akademisyen, caminin cinsiyet, din, cinsel tercih ayrımı yapmadan herkese açık olduğunu vurguladı. Söz konusu camide kadınlar imamlık yapabileceği gibi erkeklerle aynı odada namaz da kılabilecek.

Fakat Cape Town'daki Müslüman toplumun mensupları, Hargey'in "sapkın" olduğunu söyleyerek akademisyeni sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Güney Afrika'da İslami gruplar koalisyonu MJC, yeni camiyi araştırdıklarını ve toplumun dile getirdiği endişeleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Hargey ise "Bizim camimiz Muhammed Peygamber'in camisinin bir kopyası ve bariyerleri olmayan bir cami olacaktır. Kadınları görünmez kılan düşünce ise Muhammed Peygamber'in ardından ortaya çıkmış ve maalesef baskın hale gelmiştir" dedi.

 

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