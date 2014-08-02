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Dünya

Uganda'da eşcinsel karşıtı yasa iptal edildi

Uganda'da Anayasa Mahkemesi, Şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen eşcinsel karşıtı yasayı iptal etti

02 Ağustos 2014 00:46

Uganda'da meclis ve cumhurbaşkanı onayından geçen eşcinsel karşıtı yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 

BBC Türkçe'nin haberine göre, eşcinselliğin yasak olduğu Uganda'daki yeni yasa, eşcinsel ilişkiye verilen 14 yıllık hapis cezasının, suçun tekrarlanması durumunda ömür boyu hapse dönüştürülmesini öngörüyordu.

Yasa tasarısı eşcinsel olduğu bilinenlerin ilgili birimlere bildirilmemesini de suç kapsamına dâhil ediyor, eşcinselliği teşvik etmeyi, eşcinsel ilişki hakkında herhangi bir kınamada bulunmadan konuşmayı da suç sayıyordu. Tasarı kapsamına ilk defa lezbiyenler de dâhil edilmişti.

Anayasa Mahkemesi açıklamasında, meclisin onayından geçen yasanın "hükümsüz" olduğuna karar verdi ve yasanın oylandığı oturumda yeterli sayıda katılım sağlanmadığını belirtti.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin yasayı imzaladığı Şubat ayından bu yana, Uganda'ya bağışta bulunan kurumlardan bazıları da yardımlarını kesti.

Yasaya karşı, aralarında akademisyenler, gazeteciler ve hem iktidar hem de muhalefetten milletvekilleriyle, insan hakları eylemcilerinin bulunduğu 10 kişi bir dilekçe sundu.

Dilekçede imzası olan önde gelen gazetecilerden Andrew Mwenda AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Uganda'nın eşcinsellere karşı bu gerici yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yasa artık tarihe karıştı" dedi.
Washington ziyareti.

Associated Press haber ajansının aktardığına göre, devletin atadığı avukatlarından Kosiya Kasibayo, Anayasa Mahkemesi'nin hükmünü henüz temyize götürme kararı almadıklarını söyledi.

Uganda'nın başkenti Kampala'dan bildiren BBC muhabiri Catherine Byaruhanga, eşcinsel karşıtı yasanın destekçilerinin, iptal kararı alan beş hâkime tepki gösterdiklerini ifade etti.
 

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