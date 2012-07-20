Endonezya'da 14 Sumatra kaplanı katledildi!

Endonezya polisinin Cakarta yakınlarında bir eve düzenlediği operasyonda 14 Sumatra kaplanı ölü olarak bulundu.

Polis sözcüsü Rafli Amar, bir banliyö bölgesi olan Depok'ta, yasadışı yabani hayvan ticaretine karıştığı düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Amur, şüphelinin nadir bulunan hayvanların yasadışı ticaretini yapan ulusal ya da uluslararası bir şebekenin üyesi olabileceğini, ancak ellerinde henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Kaplan organları geleneksel tıpta kullanılıyor

Endonezya 'da doğal kaynakların korunması konusundaki yasa ihlallerine 5 yıla kadar hapis ve yaklaşık 20 bin lira para cezası verildiğini belirten uzmanlar, kaplan organlarının geleneksel Çin tıbbında kullanılmak üzere satıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, bilinçsiz avlanma yüzünden dünya üzerindeki Sumatra kaplanlarının sayısının 400'ün altına düştüğünü tahmin ediyor.