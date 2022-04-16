ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Asla susmayacağız, bir adım geri atan namerttir

Alanında uzman ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği haberlerine ilişkin olarak, “Bizi susturmayı çok isteyecekler. Asla susmayacağız. Bir adım geri atan namerttir" dedi.

TÜİK, tüketici enflasyonunu mart ayında yüzde 61.14 ile 2002’den beri en yüksek seviyede açıkladı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 142.63 olarak duyurdu. TÜİK, bu verilerin ardından ENAG hakkında kendilerinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Resmi istatistiklerin koordinasyonunda tek yetkili olan Türkiye İstatistik Kurumu’na alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek taslak bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Buna göre; TÜİK dışında başka bir kurum, enflasyon hesaplayamayacak. Hesaplayıp kamuoyuna açıklayabilmek için TÜİK’e izin başvurusu yapacak. TÜİK de 2 ay içinde başvuruyu sonuçlandıracak. Bu şartları yerine getirmeden veri açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek, habere ve internet sitesine erişim de engellenecek.

Hakkında TÜİK'in şikâyeti üzerine açılan bir ceza davası bulunan Veysel Ulusoy ile konuşan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenek Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında konuşmanın detaylarını anlattı. Ulusoy'un hakkında açılan davanın herhangi bir yasaya dayanmadığını bu yüzden yeni yasa tasarısının gündemde olduğunu ifade eden Çelenk şunları aktardı:

"Veysel hoca şunları söylüyor;

6-7 yıl önce ben yola çıktığımda arkadaşlarımla çok çetrefilli çok riskli bir yola girdiğimizi konuştuk. Ancak biz halkın bütçesini doğru göstermek için bu kararlılığı gösterdik. Her şeyi üzerime alıyorum. Bunun başı ve sorumlusu benim. Bu suç olacaksa ben yüklenmeye hazırım. Bu suç benim suçum. Ne getireceklerse getirsinler bu rakamları açıklamaya devam edeceğim. Beni susturmayı çok istiyorlar. Ama susmayacağımızı anladıkları için böyle bir yola giriyorlar. Biz yine de bütün engellere rağmen bütün davalara rağmen halkın bütçesini korumak için elimizden geleni yaptık ve ciddi bir fayda sağladık. Aldığım duyuma göre yüzde 40'larda bırakacaklardı enflasyonu, revize etmek zorunda kaldılar. Bizim somut verilerimizle. Bu sayede halkın bütçesine rahatlama sağladım. Bu benim bir bilim insanı olarak misyonum. Siz bir bilim insanına bir bilim grubuna vesayet atıyorsunuz. Koca bir istatistik bilimini vesayet altına alıyorsunuz. Biz açıklamaya devam edeceğiz. Bizi susturmayı çok isteyecekler. Asla susmayacağız. Bir adım geri atan namerttir'

O yüzden önümüzdeki günlerde bir bilim insanı grubunun mücadelesini izleyeceğiz. Ama vazgeçmeyecekleri kesin bu anlamda."

TIKLAYIN - ENAG'dan, "TÜİK'ten izinsiz istatistik yayımlanmayacak" haberine yanıt: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız

TIKLAYIN - Bloomberg: TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geliyor