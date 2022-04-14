ENAG'dan, "TÜİK'ten izinsiz istatistik yayımlanmayacak" haberine yanıt: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız

Alanında uzman ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği haberlerinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denildi.

Türkiye'de ekonomi araştırmacılarının Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin almadan resmi olmayan istatistikleri yayınlamasına hapis cezası getirilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Bloomberg'ün iki partiliden edindiği bilgiye göre yasa tasarısının bu hafta Meclis'e sunmayı planladığı ancak yetkililerin yasa üzerinde daha fazla çalışması gerektiği için ertelendiği öğrenildi. Yasa kapsamında izinsiz ekonomik veri açıklayanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açılacak.

Özellikle son aylarda TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranları arasında ciddi fark olduğu görülüyordu. TÜİK, enflasyonun martta aylık yüzde 5,46 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldiğini duyurmuştu. Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,6'ye yükselmişti.

TIKLAYIN - Bloomberg: TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geliyor