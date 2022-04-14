Bloomberg: TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geliyor

Türkiye'de ekonomi araştırmacılarının Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin almadan resmi olmayan istatistikleri yayınlamasına hapis cezası getirilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Bloomberg Haber Ajansı'nın iki partiliden edindiği bilgiye göre yasa tasarısının bu hafta Meclis'e sunmayı planladığı ancak yetkililerin yasa üzerinde daha fazla çalışması gerektiği için ertelendiği öğrenildi. Yasa kapsamında izinsiz ekonomik veri açıklayanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açılacak.

Yasa taslağı ayrıca araştırma sonuçlarının yayımlandığı internet sitelerine de erişim engeline kadar uzanan cezalar öngörülüyor

İzin süreci nasıl olacak?

Yasa taslağına göre çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.

Kurum bu başvuruyu iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna açıklanamayacak.

Hedef ENAG mı?

TÜİK'in mart ayına ilişkin açıkladığı enflasyon oranı yıllık yüzde 61,1 olurken, bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG'ın oranı aynı dönem için yüzde 142,6 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK ayrıca ENAG hakkında daha önce kendisinin "güvenini zedelediği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.