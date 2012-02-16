En zor rollerin üstesinden gelen üç kadın 'süpürge'yi aldı



T24 - Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Onur Ödülü’nü Hale Soygazi alacak, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise Füsun Demirel ve Serra Yılmaz’ın olacak.

10-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödülleri kimin alacağı belli oldu.

2003'ten beri Türkiye sinemasının en üretken kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç'ın anısına verilen Başarı Ödülleri'ni bu yıl Füsun Demirel ve Serra Yılmaz alacak. Onur Ödülü ise Hale Soygazi'ye verilecek.

Uçan Süpürge, 10 Mayıs gecesi Ankara'da Devlet Opera ve Balesi'nde yapılacak açılış töreninde sahiplerine sunulacak ödüllerin gerekçesini şöyle açıklıyor:

Füsun Demirel için

"Dramlarda da komedilerde de en zor rollerin üstesinden geldi. Başarısı popülerliğinden değil çalışkanlığındandı. Tiyatro sahnesinden sinema perdesine uzanan oyunculuk yaşamında özgün rollerle yeteneğini taçlandırdı. Oyun çevirilerinden televizyon dizilerine dek birçok alana emek verdi. 15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, tiyatro ve sinemanın en üretken oyuncularından Füsun Demirel'i 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne değer buldu."

Serra Yılmaz için

"80'lerden bugüne beyazperdede unutulmaz karakterlere imza attı. Tiyatroyla başladığı kariyerini, sinemamızın en iyi örneklerinden pek çok filmde rol alarak sürdürdü. Oyunculuğun yanında çevirmenlik, televizyon programcılığı da yaptı, kültür ve sanat alanına birikimini taşıdı. 15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kendine has oyun gücüyle genç sanatçılara örnek olan Serra Yılmaz'ı 'Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne değer buldu."

Hale Soygazi için

"Başkaldırıyı bir rozet gibi yakasında değil bir hücre gibi varoluşunda taşıyan kadınları ustalıkla canlandırdı. 1970'lerde başlayan sinema kariyerinde 50'ye yakın filmde rol aldı. Toplumsal olaylardan, ülke gerçeklerinden, dünya meselelerinden uzaklaşmadan da yıldız olunabileceğini kanıtladı. 15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl sinemada 40. yılını kutlayan Hale Soygazi'yi 'Onur Ödülü'ne değer buldu."

15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular ise 16 Mart'ta sona erecek.