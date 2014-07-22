En yüksek puan Robert’te

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında öğrenci alacak 14 yabancı özel okul, taban puanını açıkladı. 795 puanla Amerikan Robert Lisesi bu yıl da en yüksek puanla öğrenci alan okul oldu.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, TEOG kapsamında öğrenci alacak, aralarında Amerikan Robert, Alman, Fransız ve İtalyan liselerinin yer aldığı 14 yabancı özel okulun 1. Önkayıt Dönemi için taban puanlarını açıkladı.

Aysel Bozan'ın Milliyet'teki haberine göre, Özel Okullar Yerleştirme Puanı’na göre (ÖYP) öğrenci alan özel okullar arasında, en yüksek puanlı okul 795 ile Amerikan Robert Lisesi oldu. Onu 790 puanla Üsküdar Amerikan Lisesi izlerken, Alman Lisesi de 775 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Özel okullara ön kayıtlar 4-5 Ağustos’ta alınacak, kesin kayıtlar ise 6-7 Ağustos’ta yapılacak.

Yabancı özel okulların taban puanları ve kontenjanları şöyle: