En yaşlı vücut şampiyonu 'dalya' dedi

T24- Yaşayan en yaşlı dünya vücut şampiyonu “dalya” dedi. Hindistan’ın Kalküta kentinde yaşayan 1952 Dünya Vücut Şampiyonu Manohar Aich, 100’üncü yaşını çocukları, torunları, torun çocukları ve torunlarının torunlarıyla kutladı.

Doğum gününde oldukça zinde ve mutlu görülen Aich, uzun yaşamının sırrını vücut geliştirmeye değil “sigara, alkol ve stresten uzak durmaya” bağladı. Ağzında diş kalmadığı için hafif yiyecelerden oluşan bir diyet sürdüren Aich, buna rağmen hâlâ ağırlık kaldırabildiği ve gençlere vücut geliştirme dersleri verebildiği için mutlu olduğunu söyledi. Aich 20 yılı aşkın süre vücut çalıştığını, tek pişmanlığının, kendisi gibi bir ‘Mr. Universe’ olan Arnold Schwarzenegger ile tanışmamak olduğunu söyledi.

1942’den beri vücutçu

AP’nin haberine göre Manohar Aich, vücut geliştirmeye Hindistan henüz İngiltere’ye bağlıyken, 1942’de katıldığı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde başladı. Ancak asıl gelişmeyi, birkaç yıl sonra Hindistan’ın bağımsızlığını talep eden gösterilere katıldığı için hapse atılınca gösterdi. Hapiste disiplinli şekilde çalışan Aich, 1.50 boyuna rağmen Mr. Universe (Bay Kainat) yani Dünya Vücut Şampiyonu seçildi.