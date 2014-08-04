En yaratıcı fikirler duş alırken çıkıyor

Yeni bir araştırma, insanların neden genelde duş alırken yaratıcı fikirler ortaya koyduklarını ortaya çıkarmayı başardı. Psikologlara göre gizli ilhamın sırrı 'kuluçkaya yatmakta' saklı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, psikologlar, bir anda duşta aklımızda beliren fikirlerin ortaya çıkışını 'kuluçka süresiyle' açıkladı. Beyinde bir fikrin gelişimi, civcivin yumurta içinde olgunlaşması veya insan vücudundaki virüsün hastalık haline gelmesi için geçirdiği sürece benzetildi. Beynimizde bir süre pişen fikrin en iyi ortaya çıktığı an ise kafamızı şampuanladığımız an olabilir.

Araştırmacılar, beyinde fikrin gelişiminin yukarıdaki örneklerle tam olarak aynı olmadığı ve süreç içinde dikkat dağıtıcı detayların gerektiğini ifade etti.

Hollandalı araştırmacılar Ap Dijksterhuis ve Teun Meurs tarafından yapılan araştırmada, katılımcılara her biri 'i' ile biten beş sahte isim sunulduktan sonra, yeni makarna isimleri bulmaları istendi. İsim düşündükleri süreç esnasında üç dakika boyunca dikkatleri dağıtılan denekler, sadece isim bulmaya odaklanan deneklere kıyasla çok daha fazla ve 'i' ile bitmeyen isim bulmayı başardı.

Farkında olmasanız bile beyin hesaplama yapıyor

Quartz raporunda yer alan araştırmada, insanların yaratıcılıklarını aynı esnada başka şeylerle meşgul olurken önemli ölçüde artırdıkları belirtildi. ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi tarafından Nisan ayında yapılan bir diğer araştırma, bu sonucu doğrulamış ve kuluçka sürecindeki fikrin duş almak gibi başka bir şeyle meşgul olduğumuz anda aniden belirebildiği ifade edilmişti.

Araştırmalar, insan beyninin aklımızda yer eden birçok konu hakkında biz farkında olmasak bile düşünmeye devam ettiğine işaret etmişti. Beyin taramalarına dayanan analizler, örneğin bir araba alıp almamak konusunda kararsız kalsanız ve konuya fazla eğilmeseniz bile, beyin bu konuda çalışmaya devam ettiğini göstermişti.

Bilim insanları, rutin bir işlem olan duş alma sırasında insanların yaptıkları şeye çok az dikkat ettiğini, bu sayede duşun kuluçkadaki fikirlerin yumurtadan fırlaması için en ideal yer olduğunu belirtti.