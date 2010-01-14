En uzun ve en kısa insan İstanbul'da buluştu

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Ayakları Pingping'in boyunun yarısı





Dünyanın en uzun el ve ayak boyuna da sahip olan Köse, " 2 metre 46 santim boyumla zaten bütün insanlar bana biraz cüce geliyor. Bu sefer bunu görünce biraz şoka girdim. Hemen hemen ayakkabım kadar boyu var " dedi ve "sıcak kanlı ama, sevdim yani " diye de ekledi. Sen Türkiye'ye geldin, ben de Çin'e gelmek istiyorum diyen Köse, Pingping'den Çin'e davet aldı. Rekorlar kitabına girdiğinde artık ünlüyüm ve kendime bir kız arkadaş bulup evlenmek istiyorum diyen Sultan Köse, " Henüz bir gelişme yok ama inşallah en yakın zamanda kendime göre, yani boyu boyuma değil de huyu huyuma bir kız arkadaşı bulurum" dedi. Pingping ise herkes gibi, normal boyda bir kız arkadaşı olduğunu söyleydi. İlginç ikili birbirleriyle arkadaşlığa devam etme konusundaysa kararsız kaldı.



Boylarının nedeni hastalık



Köse'nin bu kadar uzun olmasının nedeni pituiter gigantism (dev hastalığı) ismi verilen bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor. 2008 yılında bir dizi cerrahi girişimle aşırı büyümeye yol açan tümörün alınmasıyla Köse'nin uzaması durdu. Dünyanın hareket edebilen en kısa insanı Pingping'e bu namı verdirense Primordial cücelik ismi verilen bir hastalık. Konserve kutularından en hızlı piramit yapma, bir dakikada en çok tişört giyme, en yüksek sesle bağırma, ıslık çalma ve alkışlama gibi eğlenceli denemeleri içeren etkinlik resmi Guinness Dünya Rekorları hakemlerinin nezaretinde 15 Ocak - 21 Şubat tarihlerinde her cuma cumartesi ve pazar günü devam edecek. Rekor deneme etkinliklerinin İstanbul'dan sonra Trabzon, Ankara, Kapadokya, Aydın, Bornova ve Mersin'de bulunan alışveriş merkezlerinde de yer alacağı bildirildi.