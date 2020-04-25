En uzun süreli Koronavirüs vakası: Testi 55 gündür pozitif çıkıyor

İtalya'nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya koronavirüs teşhisi koyuldu. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.

O tarihten bu yana 6 kez Koronavirüs testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür Koronavirüs'le mücadele eden Dobroiu'nun durumunu değerlendirdi:

"Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu."

Cumhuriyet'in aktardığına göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.