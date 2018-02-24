İnsanların tarih boyunca gençlik iksirini bulmak için çok uğraş verdiği biliniyor. Bu iksir hala bulunamamış olsa da bazı ülkelerde insan ömrünün dünya ortalamasından (71 yıl) çok daha yüksek olduğu bir gerçek.

2017 Dünya Mutluluk Raporu'na göre en uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde yaşıyor ve bunu neye borçlular?

Japonya'da ortalama ömür 83 yaştır. "Ölümsüzler diyarı" adıyla anılan Okinawa adası uzun ömre dair bilimsel araştırmaların merkezi haline gelmiştir. Japonya'nın güney adalarında 100 yaşını aşkın 400'den fazla insan vardır.

Japonya'da yaşlılar aktif bir sosyal yaşam sürüyor.

Buradaki uzun ömrün sırrı beslenmeyle ilgilidir. Bölge halkının diyeti bol miktarda tofu (soya fasulyesi suyunun fermantasyonundan elde edilen bir tür peynir), tatlı patates ve balığa dayanır.

Yaşlıların aktif bir sosyal çevreye sahip olması ve güçlü mahalle ilişkileri, stres seviyesinin düşmesine ve aidiyet duygusunun gelişmesine neden oluyor.

Japonya'daki yaşam kalitesini ve farklı kültürü anlamak için dili öğrenmenin önemi vurgulanıyor.

İspanya

İspanya'da ortalama ömür 82,8 yıldır. Bunda zeytinyağı, sebze ve şaraptan oluşan Akdeniz diyeti kadar 'siesta'nın da payı vardır.

İspanya'da kentlerdeki yoğun yerleşim insanları araba kullanmak yerine yürümeye itiyor.

Öğleden sonra 2.00-5.00 arasında dükkânlar kapanır, hayat durur. Bu saatlerde İspanyolların siesta yaptığı sanılır, ama aslında çalışma süreleri buna göre belirlenmiştir. İspanyollara göre kısa süreli öğle paydoslarında sağlıklı beslenmek oldukça zordur. Oysa 2-3 saatlik molalarda eve veya restorana gidip düzenli yeme olanağı vardır.

Ayrıca insanlar gidecekleri yere gitmek için yürümeyi veya bisiklet kullanmayı tercih eder.

Singapur

Singapur'da ortalama ömür 83,1 yıldır. 'Mucizevi' olarak adlandırılan bir sağlık sistemine sahiptir. Bebek ölümleri ve gebeliğe bağlı ölümler en düşük seviyededir ve önleyici bakıma ağırlık verilir.

Singapur'da çok sayıda parkta egzersiz yapan insanları görmek mümkün.

Ülkede spor merkezleri ve parklar yaygın, buralarda egzersiz yapma kültürü gelişkindir. Bir süre önce yaşlılar arasında stresi azaltma ve ruh sağlığını geliştirme amaçlı bir park bile açılmıştı. Ayrıca sigara ve alkole uygulanan vergi diğer ülkelerden çok daha fazladır.

İsviçre

Avrupa'nın en zengin ülkeleri arasında olan İsviçre'de erkeklerin ortalama ömrü 81 yıl. Sağlık hizmetlerinin gelişkinliğinin yanı sıra peynir tüketiminin de bunda önemli bir etken olduğu tahmin ediliyor.

Yabancılar arasında iş odaklı yerleşim başta geliyor. Dünyanın en iyi özel okullarını barındırması genç aileler için önemli bir çekim merkezi yapıyor bu ülkeyi.

İsviçre'de yaşam çoğu zaman iş odaklı olmakla birlikte Alp Dağları'nın yakınlığı insanların kentlerden uzaklaşmasını da olanaklı kılıyor.

Hafta sonunda şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler Alp Dağları'na ve diğer Avrupa ülkelerine kısa süreli ziyaretler düzenleme olanağına sahip.

Güney Kore

Araştırmalar, ortalama ömrün 90 yılı aştığı ilk ülkenin Güney Kore olduğunu gösteriyor. Bunda güçlü ekonomi ve gelişkin sağlık hizmetlerinin rolü kadar, yüksek tansiyon vakalarının Batılı ülkelerden çok daha düşük seyretmesinin etken olduğu belirtiliyor.

Güney Kore'de ayrıca fermente gıda tüketimine dayalı bir beslenme söz konusu. Bunun kolesterol seviyesini düşürdüğüne, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kanseri engellediğine inanılıyor. Kore mutfağı lifli gıdalar ve besin değeri bakımından da zengin.

Güney Kore'de yaygın tüketilen fermente gıdaların kolesterol seviyesini düşürdüğüne, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kanseri engellediğine inanılıyor.

Ülkede mahalle hayatına önem veriliyor. İnsanları bir araya getiren hamam gibi ortak mekânlar sosyalleşme, yenilenme ve stresi azaltmada etkili oluyor.

Budizmin de bireyciliğe karşı ortaklaşmayı teşvik eden kültürün gelişmesinde önemli olduğu belirtiliyor.