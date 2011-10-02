-En uzun adam filmde oynamak istiyor MARDİN (A.A) - 02.10.2011 - Dünyanın en uzun adamı unvanına 246,5 santimetre boyuyla sahip Mardinli Sultan Kösen'in yeni hedefi sinema filminde rol almak. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 4 ay önce Ankara'daki evinin önünde düşerek ayağını kıran Kösen (29), tedavisin tamamlanmasının ardından Mardin'e döndü. Kösen, memleketi Mardin'de kendisine gelecek film tekliflerini beklediğini söyledi. Bugüne kadar birçok hayalini gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil ettiğini belirten Kösen, şunları söyledi: ''Şu anda en büyük hayalim sinema filminde oynamak. Sinema filminde rol almam konusunda Türkiye'deki film şirketlerinden teklif bekliyorum. Daha önce İngiltere'deki bir TV kanalı tarafından hazırlanan 'The World's Tallest Man (Dünyanın en uzun adamı) belgeseli ABD, Ingiltere ve Alman'ya başta olmak üzere 20 ülkede yayınlandı. Yurt dışından da teklif gelirse kabul ederim. Sinema filmi çekimlerinde zorlanmayacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin bana sahip çıkmasını istiyorum. Sahip çıkıldığı taktirde ülkemi ve bayrağımı gururla tanıtmayı sürdüreceğim.''