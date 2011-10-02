T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En uzun adam filmde oynamak istiyor MARDİN (A.A)

02 Ekim 2011 13:52

-En uzun adam filmde oynamak istiyor MARDİN (A.A) - 02.10.2011 - Dünyanın en uzun adamı unvanına 246,5 santimetre boyuyla sahip Mardinli Sultan Kösen'in yeni hedefi sinema filminde rol almak. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 4 ay önce Ankara'daki evinin önünde düşerek ayağını kıran Kösen (29), tedavisin tamamlanmasının ardından Mardin'e döndü. Kösen, memleketi Mardin'de kendisine gelecek film tekliflerini beklediğini söyledi. Bugüne kadar birçok hayalini gerçekleştirdiğini, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil ettiğini belirten Kösen, şunları söyledi: ''Şu anda en büyük hayalim sinema filminde oynamak. Sinema filminde rol almam konusunda Türkiye'deki film şirketlerinden teklif bekliyorum. Daha önce İngiltere'deki bir TV kanalı tarafından hazırlanan 'The World's Tallest Man (Dünyanın en uzun adamı) belgeseli ABD, Ingiltere ve Alman'ya başta olmak üzere 20 ülkede yayınlandı. Yurt dışından da teklif gelirse kabul ederim. Sinema filmi çekimlerinde zorlanmayacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin bana sahip çıkmasını istiyorum. Sahip çıkıldığı taktirde ülkemi ve bayrağımı gururla tanıtmayı sürdüreceğim.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24